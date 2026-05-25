Fedeagro advierte falta de inclusión del sector privado en la Ley del Café

CARACAS.- El director ejecutivo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro),Vicente Pérez, mostró su preocupación ante una posible sanción sobre la Ley del Café debido a que la misma establece medidas para el desarrollo, fomentación, incentivación, pero no se aclara cómo llevarlas a cabo y tampoco cuenta con la inclusión del sector privado.

«Es un listado de muy buenos deseos (…) es una ley donde hay cosas muy bonitas, pero tú no ves un método para hacerla realidad. Por ejemplo en la caficultura colombiana está basada en la recolección de unos fondos privados de los mismos agricultores, de fondos parafíscales que ellos llaman fondo de fomento y dice de dónde van a salir el financiamiento», expresó.

De igual manera, la Ley del Café no tiene consideraciones con las realidades económicas que transcurren en Venezuela en la actualidad.

«Tienes que entender que es un país que perdió el 70 % de su PIB, por más que nos estemos recuperando este Estado no tiene para comprar baterias, un caucho. Ahora imaginate fomentar una actividad que genera 400 millones de dólares en café (…). Es una ley que tiene que estudiar mucho el tema financiero».

Pérez también mencionó que dentro de los artículos de la ley no se toma en cuenta la participación del sector privado para el desarrollo cafetero. «En ningún párrafo ves que el sector privado hará en conjunto con el Estado. Es todo el Estado».

En entrevista para el programa 2+2 que transmite Unión Radio , el director de Fedeagro acotó que tampoco hay conversaciones para la búsqueda de un mejoramiento en el ámbito político para contar «con una proyección inmediata en el sector privado», hasta tal punto que «estamos creciendo sin crédito, capacitación. Los mismos productores han puesto sus propios ahorros».

Unión Radio