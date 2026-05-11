Autoridades sanitarias de EEUU ven «muy bajo» el riesgo del hantavirus para la población

WASHINGTON.- Autoridades sanitarias de Estados Unidos aseguraron este lunes que el riesgo de hantavirus «para el público en general sigue siendo muy, muy bajo», después de conocerse que uno de los 17 estadounidenses repatriados desde Canarias dio positivo y otro presenta síntomas leves.

«La variante andina de este virus no se propaga fácilmente y requiere contacto cercano prolongado con alguien que ya presenta síntomas. Aun así, hemos tomado esta situación muy en serio desde el mismo comienzo», explicó en rueda de prensa el subsecretario de salud del Departamento de Salud y Recursos Humanos, Brian Christine.

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EFE