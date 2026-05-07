jueves, mayo 7, 2026
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Autoridades mantendrán vigilancia ante el paso de más de 50 ondas tropicales

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CARACAS.-El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, instruyó a organismos de seguridad y Protección Civil (PC), a mantener un estado de vigilancia permanente para mitigar posibles riesgos en las zonas vulnerables del país durante el desplazamiento de las 57 ondas tropicales que se tienen prevista la temporada.

Cabello recomendó a los habitantes de las comunidades vulnerables de distintas partes del territorio nacional a estar atentos ante los cambios en el clima y la presencia de las lluvias.

También puede leer: Onda Tropical N°2 se aproxima al país

Lourdes G. Soublette/Unión Radio

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