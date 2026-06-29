Autoridades en Monagas enviaron más de 500 toneladas de insumos a los afectados por los sismos

CARACAS.- En Monagas, autoridades reportan que fueron enviadas más de 550 toneladas de insumos para los afectados por el reciente doblete sísmico que afectó a varias entidades del país.

El gobernador de Monagas, Ernesto Luna, informó que salieron 18 gandolas que transportan alimentos, medicinas, ropa, entre otras cosas para los afectados de la región central del país.

«Pudimos recolectar una gran cantidad importante de suministros, de ayuda, más de 550 toneladas estamos enviando a Caracas, esto es producto del esfuerzo y de la inmensa solidaridad del pueblo monaguense,» apuntó.

Luna destacó que el traslado cuenta con el resguardo de unidades de la Guardia Nacional Bolivariana y del cuerpo de la PNB.