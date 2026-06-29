Conatel autoriza uso temporal de espectro para activar servicio satelital que permita a operadores móviles el envío de mensajes de emergencia

CARACAS.-La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) otorgó un permiso temporal a Telefónica Venezolana (Movistar) para implementar el servicio Direct-to-Device (D2D) en el estado La Guaira, tras los eventos sísmicos que afectaron la región el pasado 24 de junio.

El permiso fue notificado el 26 de junio de 2026 y tiene una vigencia de tres meses continuos. La medida busca restablecer la comunicación en una zona donde la arquitectura de la red de los operadores se encuentra muy afectada.

El servicio D2D permitirá la conexión directa de teléfonos móviles estándar con satélites de órbita baja (LEO), sin necesidad de que los usuarios adquieran nuevos terminales. Para su operación, Conatel autorizó el uso de dos bloques de frecuencia en la banda de 1900 MHz.

Una de las condiciones del permiso es que Telefónica Venezolana deberá compartir la capacidad satelital y las porciones de espectro con las operadoras Corporación Digitel, C.A. y Telecomunicaciones Movilnet, C.A. en la zona de cobertura autorizada, garantizando así el acceso a la comunicación en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos de la región afectada.

La solución técnica, que será implementada con la constelación de satélites Starlink de SpaceX, utilizará tecnología de geofencing y beamforming para limitar la cobertura exclusivamente al estado La Guaira.

La medida se enmarca en las disposiciones de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que contempla esquemas especiales y temporales para el uso del espectro radioeléctrico en situaciones especiales, como la que atraviesa actualmente el estado La Guaira tras los eventos sísmicos.

Nota de prensa Conatel