ASOQUIM afianzó su compromiso en el incremento de la producción química y petroquímica

CARACAS.- Reinaldo Gabaldón, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (ASOQUIM), expuso los planes de inversión reflejados en la industria química y petroquímica, así como sus ventajas en la producción industrial nacional.

Detalló que las propuestas planteadas en ASOQUIM para reactivar el sector se basan en revisar los acuerdos bilaterales, especialmente con Colombia y Turquía puesto que contemplan una serie de preferencias que pueden perjudicar a la industria nacional. Explicó que lo que se solicita es que se suspendan las preferencias arancelarias que disponen los productos importados de Colombia y Turquía mientras se restablece el equilibrio económico de las empresas en el sector.

«Están operando a unas capacidades bajas, máximo 40% y esto implica que hay muchos costos fijos que no son diluidos y en consecuencia hay una pérdida de competitividad en el sector«, sostuvo en una entrevista concedida al programa Dos más Dos de Unión Radio .

Afirmó que mantienen buenas capacidades de cumplir las demandas de producción empresarial. «Tenemos una capacidad ociosa que se aproxima al 60%, hay muchas oportunidades para incrementar la producción y suplir los requerimientos del mercado interno«, manifestó.

Destacó que ASOQUIM considera que todas las empresas mixtas pueden participar en un proceso de privatización; no obstante, se tendría que reformar la Ley Orgánica para el Desarrollo de las Actividades Petroquímicas que limita la participación del sector privado en la industria. «Esto es una de las reformas que deben venir en esta área«, dijo.

Mencionó que la realidad laboral de los trabajadores de la industria química y petroquímica debe someterse a una serie de reformas. «Nosotros consideramos que también debe haber una reforma del Estado, el sector político, empresarial y los trabajadores deben buscar reformas de la Ley Orgánica del Trabajo«, puntualizó.

Finalmente, en cuanto a las licencias comerciales, señaló que será complicado obtener financiamiento externo.

Noryelkis González