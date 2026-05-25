Cecodap advierte sobre efectos de cortes eléctricos en niños y adolescentes

CARACAS.- Los constantes cortes de luz afectan el derecho a la educación, al descanso, al desarrollo integral y a la salud mental de los niños y adolescentes, advirtió este lunes la ONG Cecodap.

«La crisis eléctrica no solo afecta el funcionamiento de los servicios públicos. También altera condiciones esenciales para el ejercicio de derechos y el bienestar de niños, niñas y adolescentes», indicó la organización en un comunicado publicado en su página web.

La ONG indicó que las altas temperaturas y las interrupciones de servicios dejaron al descubierto problemas acumulados de infraestructura: escuelas con ventilación insuficiente, limitaciones para acceder al agua potable, baños inoperativos y condiciones que dificultan permanecer durante la jornada escolar.

«Hay niños y niñas que reducen el consumo de agua potable para evitar utilizar baños que no funcionan. Hay estudiantes que enfrentan jornadas en condiciones de calor que afectan la concentración y el aprendizaje. Hay adolescentes que intentan hacer sus asignaciones académicas mientras también viven interrupciones constantes del servicio en sus hogares», relató.

La organización sostuvo que la incertidumbre permanente, los cambios constantes en los horarios, la interrupción del sueño, la pérdida de conectividad y el aumento del estrés familiar pueden producir igualmente cansancio emocional, ansiedad, irritabilidad, dificultades de concentración y sensación de agotamiento.

«Estos efectos no deben minimizarse, niños y niñas necesitan estabilidad para desarrollarse», subrayó.

Ante esto, Cecodap recomendó a las familias mantener algunas rutinas posibles, explicar lo que ocurre con lenguaje adecuado para cada edad, crear espacios de desconexión emocional del problema, proteger el descanso y la hidratación, observar señales de malestar emocional, escuchar a los adolescentes, prestar atención a niños con discapacidad o necesidades de salud y buscar apoyo en la comunidad.

«Resaltamos que las familias no deberían enfrentar solas el impacto de la precariedad de los servicios públicos. La protección integral de niños, niñas y adolescentes requiere respuestas del Estado efectivas, progresivas y sostenidas», añadió.

EFE