Colombia inició votación en el exterior para las presidenciales este #25May

CARACAS.-Con el primer sufragio depositado en las urnas en Nueva Zelanda, se inició el proceso de votación en el exterior de las elecciones presidenciales de Colombia en las que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro.

La votación en el exterior se realizará desde este lunes hasta el próximo domingo 31 de mayo, cuando los colombianos que residen en su país podrán ejercer su derecho al sufragio.

Durante la esta semana podrán votar en la primera vuelta presidencia un millón 400 mil colombianos que se encuentran fuera de su territorio, de ellos, 179 mil están en Venezuela.

Los colombianos que se encuentran en Venezuela tendrán a su disposición 24 puestos electorales y 272 mesas de votación distribuidas en todo el territorio para que puedan participar durante los próximos siete días.

Según las encuestas del país vecino, los candidatos Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran la carrera a la Casa de Nariño, quienes han recibido amenazas por parte de grupos irregulares durante la campaña presidencial.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio