Análisis: Posición de EEUU sobre Cuba busca demostrar su hegemonía en el continente

CARACAS.- El analista internacional y miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, Eloy Torres, describió que Estados Unidos busca demostrar su poder ante otras potencias a nivel mundial, es por eso que el presidente Donald Trump muestra su interés en tomar mandos en países como Cuba.

«Los Estados Unidos se está moviendo en una onda para redefinir su papel ante las otras potencias que hay en el mundo, que son China y Rusia, y es por eso que quieren, como están de este lado del hemisferio en el cual ellos son los garantes de la seguridad, redefinir su papel frente a Cuba».

En el programa A Tiempo con Saúl Noriega , el analista mencionó que a principios de enero «pasó lo que pasó y se demostró la debilidad de las fuerzas de seguridad cubanas» en Venezuela y dada esa situación la isla se encuentra «atrapada» al no tener cómo hacer frente ante una confrontación con EEUU.

«Se comprendió que Estados Unidos, como se dice en criollo, tiene el sartén por el mango y es una realidad», subrayó Torres.

Asimismo, destacó que Cuba se encuentra atada a las decisiones del Ejecutivo norteamericano, ya que Trump decidió «apretar las tuercas» en el continente.

Torres recalcó que las relaciones entre ambas naciones no son algo que esté surgiendo en la época reciente, sino una discusión que lleva décadas desarrollándose.

Unión Radio