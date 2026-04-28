Fenahoven ve con optimismo interés de cadenas internacionales en el sector hotelero venezolano

CARACAS.- El presidente de la Federación Nacional de hoteles de Venezuela (Fenahoven), Alberto Vieira, ve positivamente el creciente interés de grandes compañías hoteleras internacionales en Venezuela luego de los últimos cambios en el país, especialmente ante el aumento de la conectividad aérea y gracias a la combinación de destinos con elevado potencial.

Para el programa 2 + 2 con Ginette González y Andrés Rojas de Unión Radio, aseguró que la demanda turística registra recuperación, así como los activos hoteleros se pueden revalorizar; no obstante, precisó que alcanzar resultados verdaderos dependen de la conectividad, «reglas claras y confianza sostenida para todo aquel inversionista, para toda aquella marca que quiera venir o volver a participar en este mercado».

Vieira destacó que para poder cumplir las expectativas del radar hotelero es completamente necesario la inversión en el sector. Sobre todo, para ser competitivos ante otros destinos regionales, como República Dominicana o Aruba.

«Nos vamos a encontrar con un modelo de negocio que está saturado, donde existe una ocupación promedio del entre 75 % y 80 % mientras que para Venezuela este es un mercado emergente donde hemos tenido una ocupación, por lo menos para los hoteles de afiliados a la federación que está entre entre el 30 % y el 35 %«, detalló Vieira. El representante de Fenahoven agregó que espera que la afluencia de turistas incremente con las nuevas conexiones debido a que el año pasado superaron los 3.000.000 de turistas, lo que capta la atención de inversionistas. Vieira reportó que Caracas cuenta con la mayor tasa de ocupación hotelera al estar por encima del 50 % «esta es una realidad para los hoteles con grandes infraestructuras porque hay hoteles pequeños que no cuentan con esa ocupación, es mucho menor. Y ojo, esto también se está presentando en el interior del país que es donde vemos que tenemos ocupaciones por debajo del 30 %», apuntó.

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Bárbara Subero / Unión Radio