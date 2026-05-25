Fiscalía investiga sucesos en cárcel de Barinas

CARACAS.- El Ministerio Público iniciará una investigación penal para esclarecer los hechos ocurridos en el Internado Judicial de Barinas (INJUBA) el pasado domingo 24 de mayo, donde los reclusos protestaron contra las autoridades de la cárcel.

Según señala el comunicado, la Fiscalía 49° fue la comisionada para llevar a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

El fiscal superior del estado en compañía con dos fiscales adscritos a la Dirección General de Protección de Derechos Humanos asistieron al recinto para ayudar al cese del conflicto.

Según informaciones, los reclusos tomaron la cárcel para exigir la destitución del director penal debido a que denuncian malos tratos y la prohibición de visita de familiares.

Unión Radio