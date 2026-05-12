Asamblea Nacional respalda investigaciones en el caso de Víctor Hugo Quero

CARACAS.- La Asamblea Nacional (AN) manifestó su respaldo a las averiguaciones que llevan a cabo las autoridades por el caso de la muerte del ciudadano, Víctor Hugo Quero Navas.

En un comunicado, el Parlamento se mostró a favor de las «investigaciones exhautivas» iniciadas por el Ministerio Público (MP) y otras acciones emprendidas por las instituciones del Estado venezolano en el citado caso.

«La Asamblea Nacional considera que la investigación penal esclarecerá las circunstancias y hechos que rodearon la situación de salud y posterior deceso bajo custodia de Víctor Quero», reza el comunicado.

La AN también expresó condolencias a los familiares de Quero, en especial a su madre, Carmen Navas.

Unión Radio