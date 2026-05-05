Argentina registra unos 41 casos de hantavirus durante el año

BUENOS AIRES.- Argentina, país desde donde zarpó el crucero en el que se detectó un brote de hantavirus, confirmó 41 casos de la enfermedad en lo que va de 2026 e informó que la actual temporada epidemiológica muestra una circulación mayor a años anteriores de la enfermedad y “por encima del umbral de brote», según informó este martes el Ministerio de Salud del país suramericano.

“A nivel nacional, la temporada 2025-2026 muestra una cantidad de casos que se ubica, durante casi todo el período analizado, por encima del umbral de brote, con un incremento sostenido de los casos acumulados a lo largo de la temporada”, indicó el Ministerio.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, Argentina registró en lo que va de esta temporada -comprendida entre julio pasado y junio de este año- 101 casos de los cuales 32 fallecieron, lo que marca una tasa de letalidad del 31,7 %, superior a la de temporadas previas.

A falta de dos meses para el final de la actual temporada, las cifras registradas representan un aumento significativo respecto a las anteriores, en las que se registraron cifras muy inferiores: 57 en la 2024-2025, 75 en la 2023-2024, 63 en la 2022-2023, 43 en la 2021-2022, 54 en la 2020-2021 y 83 en la 2019-2020.

Los números registrados en Argentina durante el último año lo ubican además como el país de la región con mayor cantidad de casos, según indicó un informe de la Organización Panamericana de la Salud publicado en diciembre pasado.

En 2026, la mayoría de los casos confirmados en el país suramericano se concentró en la zona centro, aunque también se identificaron focos significativos en el noroeste, noreste y en la región sur.

EFE