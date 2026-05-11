Análisis Experto en gerencia destaca recuperación del consumo

CARACAS.-El doctor en gerencia y profesor en el IESA, Víctor Roa, destacó este lunes un el dinamismo importante que ha tenido el sector retail y detalló que el consumo registró una recuperación en primer trimestre del año.

«Las ventas se han incrementado, digamos con las cifras que hemos trabajado con la gente de ANSA, en un 10% en algunos sectores, eso es una buena señal», comentó en entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

Comentó que en una reciente visita por la ciudad de Valera, en Trujillo, pudo observar un importante «dinamismos» comercial. «Incluso de todo el estado, un estado que históricamente fue aislado con unos índices de pobreza importante (…) ahora tenemos un dinamismo comercial importante, no tengo la cifras para decir que ha cambiado la pobreza pero vemos un importante crecimiento de la actividad industrial», agregó.

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El doctor en gerencia afirmó que los empresarios y comerciantes deben «planificar muy bien sus inventarios» ante las limitaciones ante las condiciones del mercado y las limitantes que generan la falta de créditos.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio