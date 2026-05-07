Lista de preseleccionados para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales

CARACAS.- La Asamblea Nacional hizo público el listado de candidatos preseleccionados para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales, destacando que hay un total de 65 personas elegidas para esta fase; lo que representa casi 20 nombres menos de cuando inició el proceso.

En el listado, publicado en redes sociales, se evidencia que hay 30 candidatos que fueron postulados por distintos sectores de la sociedad civil entre las que están Mercedes Coromoto Gutiérrez, Ana María Alves, Víctor Castellano, Carlos José Granadillo, Alberto Perdomo Briceño, Carlos Molina Graterol y Woo Sui Cheung.

Además, se especifica que hay 35 nombres que se postularon por iniciativa propia, donde se encuentran Elvira Aponte, Maribel Bustamante, Noraida Hernández, Hortensia Susana Longo, Maurizio Cirrottola, Caridad Concepción Seco, Marco Fidel Suárez, entre otros.

Al menos 19 de los 75 nombres que están en el listado son mujeres. El resto son representantes del sexo masculino.

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