Alcalde Duque desmiente que haya colapsado otro edificio en Chacao

CARACAS.- El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, informó que no se reportaron daños en la localidad luego del fuerte sismo de 3.9 que se registró la mañana de este viernes.

En conversación para Unión Radio , Duque desmintió la información sobre un supuesto derrumbe en el municipio y afirmó que solo se lleva a cabo una demolición controlada en la avenida San Juan Bosco resguardada por los organismos de seguridad, por lo que reiteró un llamado a la calma.

«No tuvo ninguna consecuencia. He escuchado por las redes sociales y los grupos vecinales, que un edificio se desplomó, eso es totalmente falso. La única estructura que están trabajando en este momento en labores de demolición es el antiguo Bancaribe que quedaba en la avenida San Juan Bosco, de resto todo sigue exactamente igual que antes de la réplica», dijo.

El movimiento tuvo como epicentro la localidad de Naiguatá, en el estado La Guaira con una profundidad de 5,5 kilómetros, según informó Funvisis.

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