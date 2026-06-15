Alcalde de Chacao se reunió con el encargado de negocios de EEUU

CARACAS.- El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, sostuvo este lunes una reunión con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett.

El burgamaestre destacó en redes sociales cómo su jurisdicción se ha erigido como un territorio ideal para albergar sedes de importantes compañías extranjeras.

«Hablamos sobre el éxito de las políticas públicas vecinales que hemos desarrollado en nuestro municipio, de cómo Chacao se convirtió en un espacio ideal para las sedes de las principales trasnacionales norteamericanas y de otros países que están invirtiendo en el desarrollo económico de Venezuela. Y también, compartimos nuestra visión para fortalecer la democracia y reinstitucionalizar al país», apuntó.

Unión Radio