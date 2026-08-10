Fe y Alegría solicita ayuda urgente para reparar 73 escuelas dañadas por sismos

CARACAS.- La Comisión de Emergencia de Fe y Alegría fue activada de forma urgente para coordinar la contingencia y asistencia humanitaria tras el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que azotó el centro y norte del país.

Yameli Martínez, Coordinadora Nacional de Ciudadanía y Protección del Programa Escuelas de Fe y Alegría Venezuela, señaló que de 176 escuelas que tiene la institución a nivel nacional se han evaluado 73, más o menos 70%.

“Hasta el viernes de la semana pasada teníamos 73 escuelas evaluadas y con daños, de esas más de 30, con etiqueta verde, alrededor de 14 con etiqueta amarilla y 6 con etiqueta roja y, de esas 6 con etiqueta roja, tenemos una que no se sabe si hay posibilidades de que se pueda trabajar o se tenga que demoler”, detalló.

En relación al personal que labora en la institución, “tenemos más de 200 que tienen afectaciones en sus viviendas, lamentablemente hemos perdido también vidas en cuanto a estudiantes, específicamente en la escuela de Caraballeda Simón Bolívar, hemos estado recogiendo toda esa data y hemos estado buscando las ayudas para apoyar a las personas”.

En entrevista a Eduardo Rodríguez y Saúl Noriega en el programa A Tiempo de Unión Radio, lanzó un llamado a organizaciones, empresas y personas, tanto a nivel nacional como internacional, a que nos apoyen para “afrontar las reparaciones, la reconstrucción de estas escuelas puesto que desde Fe de Alegría, quem es una asociación sin fines de lucro no tenemos el dinero para poder hacer esas reparaciones”.

“La semana pasada cuando tuvimos una rueda de prensa nuestro director general, el padre José Gregorio Terán explicaba lo cuantioso en dinero que significa poder reparar estas escuelas, para ese momento solamente se tenían los presupuestos de 14 escuelas y ya superaba el millón de dólares”, subrayó.

Ante este panorama y el reinicio de clases, señaló que para el nuevo año escolar “se están analizando diferentes estrategias, dependiendo del contexto y de la realidad de la escuela. No podemos hablar de una sola modalidad de atención, tenemos previsto, por ejemplo, trabajar en la presencialidad con aquellos estados que no fueron priorizados y donde las escuelas no sufrieron daño, pero con énfasis principal poder formar la gestión de riesgo porque nos dimos cuenta que no teníamos esa cultura y estamos buscando apoyo para que podamos brindar una formación a nivel nacional sobre prevención sísmica”.

“Lo otro es que en las escuelas donde todavía permanezca la etiqueta amarilla y tengamos que utilizar la modalidad de semipresencialidad, también busquemos diferentes formas de que hayan estudiantes que puedan asistir a la escuela quizás, otros que puedan estar desde la virtualidad y garantizar al menos que los estudiantes que no tengan conectividad puedan tener unas guías de trabajo y, en el caso de aquellas escuelas que todavía tenemos con etiqueta roja, tendría que ser bajo la modalidad virtual o también estamos pensando en podernos reubicar en otra escuela receptora”. añadió.

“Entonces tenemos diferentes planes y modalidades dependiendo de la realidad de cada escuela”, subrayó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio