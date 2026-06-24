Activaron en Maturín el plan de lluvias en varios sectores vulnerables

CARACAS.- En Monagas, autoridades del municipio Maturín, anunciaron que reforzaron el Plan de Lluvias para prevenir inundaciones en más de 20 sectores vulnerables.

La alcaldesa de Maturín, Ana Fuentes, informó que activaron cuatro retroexcadoras y varias cuadrillas para el saneamiento de los principales caños de la jurisdicción.

«Un plan que se ha venido desarrollando desde hace varios años acá en el municipio Maturín, priorizando 18 caños para hacer todo el saneamiento de esta zonas porque hicimos un levantamiento con drones, aprovechando porque no teníamos los planos de estos caños, se hizo un plan para nosotros arrancar de ellos», apuntó.

Por otra parte, funcionarios de Protección Civil y Administración de Desastres se encuentran desplegados en las zonas vulnerables, ante cualquier novedad que registre por las constantes precipitaciones en la entidad.

Unión Radio