Activan plan de atención especial de lluvias en Mérida por afectaciones en varios municipios

CARACAS.- Varios municipios han sido afectados ante las precipitaciones de los últimos días en el estado Mérida, donde las autoridades señalaron que se activó el plan de atención especial de lluvias 2026.

De acuerdo con el balance que ofrecieron las autoridades, actualmente atienden 42 puntos críticos correspondientes a daños registrados durante meses.

“Tenemos afectaciones en el municipio Libertador, en Campo Elías, Sucre, y nosotros de inmediato asumimos la responsabilidad y tenemos máquinas atendiendo esta situación. Tuvimos afectación también en el Eje Panamericano”, detalló el gobernador de la entidad, Arnaldo Sánchez.

Indicó que se debe tener mucha precaución en las zonas de alto riesgo, y habló del pronóstico para los próximos días.

“Va a seguir lloviendo; sin embargo debo informarle a Mérida que tenemos todos los equipos desplegados, no sol oProtección y los Bomberos, también la Guardia Nacional Bolivariana”, aseguró Sánchez.

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