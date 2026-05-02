Venezuela inicia la vacunación para lograr el certificado de país libre de fiebre aftosa

CARACAS.- El ministro de Agricultura y Tierras de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó este viernes sobre el inicio del primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa, un protocolo para obtener la certificación internacional como país libre de esta enfermedad ante la Organización Mundial de Sanidad Animal.

En un video publicado en su cuenta de X, Padrino López aseguró que las sanciones contra Venezuela han sido un obstáculo para avanzar en esta certificación -sin explicar por qué-, a pesar de que, añadió, el país no ha presentado casos de esta enfermedad desde 2013.

A su lado, el director nacional de salud animal integral del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai), Wilmer Alcázar, detalló que este primer ciclo finalizará el próximo 15 de junio.

Alcázar llamó a todos a participar en el proceso vacunación que, según dijo, contará con el apoyo de más de 150 veterinarios del Insai a nivel nacional.

EFE