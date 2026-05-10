Accidente de tránsito en Falcón dejó una persona fallecida y siete lesionados

CARACAS.- Un siniestro registrado en la carretera nacional Falcón-Zulia, municipio Miranda, dejó como saldo a una mujer fallecida y siete lesionados.

Según informes oficiales de Protección Civil, el conductor de un vehículo particular tipo camioneta perdió el control, lo que provocó que el automóvil se volcara y quedara a un costado de la carretera.

En el hecho, una mujer identificada como Mónica Parente, de 57 años, murió en el acto, mientras que otras personas resultaron lesionadas, entre ellas dos niños de uno y cuatro años. Los heridos fueron trasladados hasta el Hospital de Coro, donde reciben atención médica.

Asimismo, se conoció que la mayoría de los ciudadanos provenían de la ciudad de Maracaibo. En paralelo, la Policía Nacional Bolivariana inició las investigaciones para determinar la causa del accidente.

Unión Radio