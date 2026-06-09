Xi y Kim recuerdan Guerra de Corea y promueven «espíritu» de resistencia a EEUU

SEÚL.- El presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario norcoreano, Kim Jong-un, visitaron este martes en Pionyang un monumento en honor a los soldados chinos que participaron en la Guerra de Corea (1950-53) y acordaron mantener el «espíritu» de «resistencia contra la agresión estadounidense».



En el segundo y último día de visita del mandatario chino en Corea del Norte, un viaje interpretado como un intento de Pekín por reafirmar su influencia sobre Pionyang, ambos líderes participaron en una ceremonia en la denominada Torre de la Amistad, informó la agencia estatal china Xinhua.



Xi y Kim abogaron por «mantener vivo el gran espíritu de la Guerra de Resistencia contra la Agresión Estadounidense y de Ayuda a Corea», la denominación oficial china de su intervención en la Guerra de Corea.



La referencia a EE.UU., ante un monumento que Xi también visitó en su previo viaje a Corea del Norte en 2019, supone hasta ahora la única mención directa a Washington en los diferentes informes oficiales sobre los encuentros entre los mandatarios, que tampoco abordaron asuntos de Corea del Sur o la desnuclearización.



La visita del mandatario chino a Corea del Norte, su primer viaje al extranjero en lo que va de año, ha estado marcada por mensajes de refuerzo de los lazos bilaterales.

Presidente chino, Xi Jinping, y mandatario norcoreano, Kim Jong-un



Xi planteó ayer a Kim fortalecer los intercambios diplomáticos y militares, y ambos acordaran abrir «un nuevo capítulo» en el desarrollo de las relaciones bilaterales.



Xi y Kim también visitaron este martes la Escuela Central de Formación de Cuadros del Partido de los Trabajadores, la principal institución de educación política de Corea del Norte, donde presenciaron una clase sobre relaciones entre Pekín y Pionyang, recorrieron el campus en un vehículo eléctrico y plantaron juntos un abeto, símbolo de la amistad bilateral, informó Xinhua.



La noche anterior, los mandatarios asistieron a un espectáculo artístico en Pionyang, con canciones y números de danza y acrobacia dedicados a la amistad entre ambos países, que concluyó con una pieza titulada «Que la amistad entre Corea del Norte y China perdure para siempre», según la agencia china.

EFE

