Habitantes del casco histórico de Choroní sufrieron importantes afectaciones por los terremotos

CARACAS.- En Choroní, estado Aragua, las afectaciones de los terremotos del pasado 24 de junio se reflejaron principalmente en el casco histórico, donde algunos lugareños tuvieron daños en sus viviendas y siguen a la espera de especialistas.

Rosana Méndez, una de las afectadas, relató que su vivienda sufrió importantes grietas en paredes y la fachada trasera. Señaló que funcionarios de Protección Civil les indicaron que debian abandonar el sitio por riesgo de derrumbe.

«Una de las tantas personas que vinieron a inspeccionar nos dijo que las paredes inclusive se movieron un centímetro», señaló.

Los habitantes solicitan la presencia de ingenieros y especializados en el patrimonio de la zona costera, a fin de constatar los futuros trabajos de recuperación por parte de las autoridades.

Unión Radio