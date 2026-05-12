Venta de cauchos crece gracias a nuevas plataformas de financiamiento

CARACAS.- Las expectativas de Asocauchos para el cierre de este año y el inicio de 2026 se centran en consolidar ese crecimiento de 25% al 30% en las ventas.

De un dominio de 70% de cauchos importados, planean que para finales de 2026 la producción nacional abarque el 70% del consumo.

José Rafael Hernández, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Cauchos -Asocauchos- y tesorero de Consecomercio, indicó que ha habido un crecimiento importante, »sobre todo en el sector de motos”.

“En el sector industrial hubo un repunte también importante, sobre todo a nivel de maquinaria para las empresas básicas del Estado en Guayana. En el sector de motos, evidente la cantidad de motos que entraron al país y el mercado de reposición de neumáticos nuevos fue importante a través de los vehículos que se vendieron el año pasado, que estuvieron alrededor de unos 40.000 vehículos que entraron nuevos al país”, precisó.

Señaló en el programa Dos Más Dos de Unión Radio con Ginette González y Andrés Rojas, que la venta de cauchos ha crecido notoriamente gracias a las nuevas plataformas de financiamiento que fraccionan los pagos. “Eso ha sido maravilloso, nos ha ayudado a tener un incremento del 35% de nuestras ventas y, no solo eso, sino que estas plataformas digitales que están dando crédito automático permiten que el usuario final consiga un neumático de mejor calidad”.

“No solo en cantidad, antes podía comprar con sus recursos, ahora puede comprar hasta 2 o 3 neumáticos, de acuerdo a la línea de crédito que le ponga la plataforma”, enfatizó.

Destacó que también este fin de semana hubo un evento en El Poliedro después de que se le dieran a los transportistas unas tarjetas de crédito prepagadas por 800 dólares para que compraran una serie de productos, entre eso la parte automotriz.

Agregó que adicionalmente a eso, “las caucheras ya no son caucheras per se, se están convirtiendo en centros de servicio, no solo venden llantas, sino que a su vez crecen los cambios de aceite y filtro, incluso muchas están, por lo menos en Caracas, trabajando los fines de semana, incluidos los domingos, lo cual ayudó también muchísimo a la gente”.

Invitó a ExpoCanidra 2026, el evento más importante del sector automotriz y de autopartes en Venezuela, organizado por la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes -Canidra-.

“Las cámaras se están activando bastante y ahí somos copartícipes, como estuvimos en esta feria que se hizo el sábado de Asocaucho con sus afiliados, el mundo neumático, los transportistas, que hacen transporte colectivo buscando que les podamos prestar un servicio con ventas interesantes”, añadió.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio