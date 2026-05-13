Fedecámaras ve «importante» los encuentros binacionales entre Venezuela y la India

CARACAS.-El tesorero de Fedecámaras, Celso Fantinel, considera importante los encuentros binacionales entre representantes de Venezuela y la India, y espera que los empresarios nacionales los «aprovechen».

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, remarcó que ambos países podrían abordar temas en relación a la producción agrícola, farmacia, minería, petróleo, entre otros.

«Nosotros no queremos que solamente nos importen bienes y servicios de India, sino que nosotros también podamos tener la oportunidad, no solo de exportarle petróleo, sino otros bienes y servicios», dijo.

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Fantinel invitó a participar en el «Foro Empresarial Venezuela – India: nuevas oportunidades de negocios e inversión» que se realizará en el auditorio “Ángel Cervini”, edificio Fedecámaras en la urbanización El Bosque, en Caracas.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio