Trump insiste en que Arabia Saudí y Catar deben normalizar relaciones con Israel

WASHINGTON.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes en que sus aliados del golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudí y Catar, deben adherirse a los Acuerdos de Abraham y normalizar las relaciones con Israel una vez se llegue a un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán.

«Después de todo el trabajo realizado por Estados Unidos para intentar resolver este complejo rompecabezas, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, suscriban simultáneamente los Acuerdos de Abraham», declaró en su red Truth Social.

Trump planteó este asunto durante una conversación telefónica que tuvo el sábado con líderes y representantes de Arabia Saudí, Baréin, Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán y Turquía como parte de las negociaciones de paz con Irán.

El líder estadounidense opinó este lunes que la adhesión a los Acuerdos de Abraham «debería comenzar con la firma inmediata de Arabia Saudí y Catar, y todos los demás deberían seguir su ejemplo».

EFE