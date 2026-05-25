Garrido: Criptomonedas son una «válvula de escape»

CARACAS.- Anibal Garrido, director de la Academia de Blockchain, Trading y Criptoactivos de la Universidad Católica Andrés Bello -UCAB-, considera que el uso de criptoactivos en Venezuela es como una «válvula de escape» ante el panorama cambiarios tradicional, permitiendo a los usuarios acceder a dólares digitales sin restricciones.

Opina que actualmente “la dificultad para el acceso a divisas en nuestro país es realmente compleja”.

En entrevista a Saul Noriega en el espacio A Tiempo de Unión Radio, el analista dijo que los venezolanos están yendo al mercado de los activos virtuales.

“Se genera entonces esta dinámica que nosotros estamos viendo en Venezuela y que está generando una referencia en el caso de los criptoactivos”, agregó.

Al referirse al uso del USDT: United States Dollar Tether y del USD Coin (Moneda de Dólar Estadounidense) señaló que lo realmente importante es que ambas ofrecen exactamente las mismas características. “No hay una preponderancia al momento de poder decidir”.

“La válvula de escape está resultando ser esto: me estoy refugiando, estoy haciendo cobertura y me estoy protegiendo”, enfatizó.

El cuanto a la apertura luego de las licencias de Estados Unidos -EEUU-, destaca que “la percepción desde el punto de vista económico en Venezuela ha cambiado”.

“La banca pública de nuestro país ha mostrando este nivel de apertura (…) Tenemos una de las principales casas de intercambio que ya está listando a los bancos públicos, tenemos el tema de la habilitación de estas pasarelas que nos permiten utilizar las tarjetas de crédito de cuentas venezolanas”.

A su juicio, si el escenario sigue avanzando “creo que las puertas de nuestro país van a terminar abriéndose y nosotros, como Venezuela, vamos a tener la capacidad de poder incluir nuestro dinero, como anteriormente lo hacíamos, con una tarjeta de crédito en el sistema internacional SWIFT”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio