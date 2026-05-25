Alcaldía de Baruta prevé finalizar el jueves reparaciones de tubería rota en El Cafetal

CARACAS.- El alcalde de Baruta, Darwin González, informó que hacia el final del día martes esperan retomar el surtido de agua del sistema Tuy II y finalizar labores de vialidad y asfaltado entre los días miércoles y jueves.
González indicó, en entrevista para el programa Shirley Radio del Circuito Onda, que desde el día domingo al registrarse la rotura de la tubería matriz se iniciaron los trabajos de reparación y se activó un plan de contingencia para el flujo de tránsito vehicular.
Según el alcalde, Hidroven despejó la tubería e identificó la rotura para empezar las labores de sellado. Por lo que esperan que a finales de la noche del día lunes se pueda iniciar con el sistema de presurizado, es decir, llenar la tubería para retomar el surtido de agua a los 500 mil habitantes afectados.
En cuanto al paso vehicular, González indicó que deben esperar una cantidad de horas para iniciar con la restauración de la vialidad y asfaltado; por lo que prevén restablecer el paso vehicular entre miércoles y jueves.
En el mismo sentido, la alcaldía resaltó que habilitó un VAO en el bulevar de El Cafetal y canales de contraflujo entre Santa Paula y la calle El Morao, mientras Polibaruta se encarga de desvíar el tráfico por las calles aledañas.
Ashley Gómez/Unión Radio