Alcaldía de Baruta prevé finalizar el jueves reparaciones de tubería rota en El Cafetal

CARACAS.- El alcalde de Baruta, Darwin González, informó que hacia el final del día martes esperan retomar el surtido de agua del sistema Tuy II y finalizar labores de vialidad y asfaltado entre los días miércoles y jueves.

González indicó, en entrevista para el programa Shirley Radio del Circuito Onda , que desde el día domingo al registrarse la rotura de la tubería matriz se iniciaron los trabajos de reparación y se activó un plan de contingencia para el flujo de tránsito vehicular.

Según el alcalde, Hidroven despejó la tubería e identificó la rotura para empezar las labores de sellado. Por lo que esperan que a finales de la noche del día lunes se pueda iniciar con el sistema de presurizado, es decir, llenar la tubería para retomar el surtido de agua a los 500 mil habitantes afectados.

En cuanto al paso vehicular, González indicó que deben esperar una cantidad de horas para iniciar con la restauración de la vialidad y asfaltado; por lo que prevén restablecer el paso vehicular entre miércoles y jueves.

En el mismo sentido, la alcaldía resaltó que habilitó un VAO en el bulevar de El Cafetal y canales de contraflujo entre Santa Paula y la calle El Morao, mientras Polibaruta se encarga de desvíar el tráfico por las calles aledañas.

Ashley Gómez/Unión Radio