Fiscalía determinó que Víctor Hugo Quero murió por tromboembolismo pulmonar

CARACAS.- El Ministerio Públicó informó que el comerciante venezolano, Víctor Hugo Quero, murió a causa de un tromboembolismo pulmonar.

A través de un comunicado, la Fiscalía aseguró que este fue el resultado de la investigación penal desarrollada bajo la dirección de un fiscal nacional en materia de protección de derechos humanos.

Quero Navas se encontraba privado de libertad en el Centro Penitenciario Rodeo I.

«En fecha 8 de mayo de 2026 se realizó la exhumación y posterior autopsia del cadáver por parte del equipo médico forense adscrito a la Dirección de Apoyo a la Investigación Penal del Ministerio Público, acompañados por el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), la Defensoría del Pueblo y familiares cercanos del señor Quero Navas, asistidos por su abogado de confianza», se lee en el texto difundido por el MP.

Detalla el documento que, luego de los estudios corresondientes, se evidenció una data de muerte aproximada de 10 mees a un año.

«La necropcsia de ley, así como los estudios histológicos, toxicológicos y demás experticias complementarias, permitieron dictaminar que el deceso se produjo por un tromboembolismo pulmonar. No se evidenciaron lesiones traumáticas en el cadáver», señala el comunicado.

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