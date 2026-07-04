Unicef despliega atención integral a familias en campamentos transitorios

CARACAS.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) implementó un sistema integral de respuesta para ayudar a las familias que permanecen en los campamentos transitorios.

El propósito del despliegue es dar protección y bienestar emocional a los afectados por los sismos registrados en Venezuela desde la semana pasada.

«Tras los terremoto del 24 de junio, creamos espacios amigables en los campamentos transitorios. Estos son entornos seguros donde niños, niñas y adolescentes pueden recibir apoyo psicosocial y realizar actividades recreativas para su estabilidad emocional.», expresaron en X.

Tras los terremoto del 24 de junio, creamos Espacios Amigables en los Campamentos Transitorios. Estos son entornos seguros donde niños, niñas y adolescentes pueden recibir apoyo psicosocial y realizar actividades recreativas para su estabilidad emocional. 💙 — UNICEF Venezuela (@unicefvenezuela) July 4, 2026

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que 1,8 millones de personas, entre ellas 680.000 niños y niñas, necesitan asistencia humanitaria tras los terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio.

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