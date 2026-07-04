35 mil vacunas arriban a La Guaira desde Chile

CARACAS.- Un avión de la Fuerza Aérea de Chile arribó este sábado al Aeropuerto Internacional «Simón Bolívar», en La Guaira, con 13.426 kilos de ayuda humanitaria, entre los cuales se encuentran 35 mil vacunas que permitirán paliar los estragos de la situación de emergencia generada por el doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio.

«Agradecemos esta ayuda, en nombre de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y de todo el pueblo venezolano. Este es el tercer cargamento que viene desde el pueblo hermano de Chile, al cual le agradecemos con todo el corazón», manifestó la viceministra de Relaciones Exteriores para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Andrea Corao, quien, acompañada del director consular de Chile, recibió el cargamento por parte del Estado venezolano.

La coordinadora de Bioseguridad y Productos Biológicos, Tamara Gómez detalló que el cargamento también contiene medicamentos, insumos médicos y alimentos.

«Que mejor ayuda que la de nuestros hermanos chilenos que tienen tanta experiencia en este tipo de desastres. Les agradecemos y les invitamos a seguir ayudándonos», refirió la viceministra Corao.

Nota de prensa