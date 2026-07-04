Conviasa reprograma itinerarios nacionales e internacionales

CARACAS.- El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) anunció la reprogramación de sus rutas nacionales e internacionales tras la suspensión temporal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Mediante un comunicado oficial, la aerolínea estatal detalló que las operaciones comerciales generales y destinos como México y La Habana operarán temporalmente desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia (Carabobo).

Los vuelos hacia Barinas y Las Piedras se efectuarán desde el Aeropuerto Los Tacariguas en Maracay (Aragua) y los confirmados de la ruta Porlamar-Barbados de los días 1 y 15 de julio se trasladarán para los miércoles 8 y 22 de julio de 2026, respectivamente, manteniendo sus horarios habituales. ​

La aerolínea agradeció la comprensión de los usuarios ante las medidas de fuerza mayor y exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre el estatus de sus itinerarios a través de sus canales digitales y cuentas oficiales autorizadas.

Nota de prensa