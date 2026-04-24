Una ola de violencia deja ocho personas asesinadas en la ciudad colombiana de Cúcuta

CÚCUTA.-Una racha de violencia dejó ocho personas muertas, entre ellas una niña de nueve años y un adolescente de 16, en diferentes hechos ocurridos en menos de 48 horas en la ciudad colombiana de Cúcuta, informaron este viernes las autoridades.

El hecho más grave ocurrió el jueves por la noche en El Talento, un asentamiento de la periferia de la ciudad, donde hombres armados con fusiles irrumpieron en una vivienda y abrieron fuego contra quienes estaban en el lugar.

El ataque dejó tres víctimas fatales, identificadas Jesús David Ortega, de 22 años; Jhon Frailer Ortiz, de 23, y Maicol Estiben Santiago, de 16, mientras que otras tres personas resultaron heridas de gravedad, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y La Paz (Indepaz).

Según la Policía, los fallecidos habían llegado hace pocos días a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, desplazados de Tibú, municipio de la convulsa región del Catatumbo, donde hay constantes enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.

Ante la gravedad de los hechos, el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Fabio Ojeda Eraso, ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos (unos 8.400 dólares) por información que permita capturar a los responsables.

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EFE