Una docente y más de 20 estudiantes fueron llevados a emergencias por intoxicación en un liceo de Maturín

CARACAS.- Una profesora y, al menos, 20 estudiantes fueron intoxicados en el Liceo Nacional Simón Bolívar de Maturín, estado Monagas, donde las fuentes oficiales reportaron que el suceso ocurrió luego de que realizaran una jornada de fumigación el pasado fin de semana en el plantel educativo, que afectó a los alumnos.

La docente fue identificada como Rosaura Navas de 36 años de edad, quien es la subdirectora académica del liceo. Al lugar acudieron los bomberos estadales, funcionarios de PoliMaturín, la PNB, entre otros que prestaron los primeros auxilios.

Los intoxicados fueron trasladados a la sala de emergencias del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar de la ciudad de Maturín, donde recibieron atención médica.

Ante la situación, las actividades académicas fueron suspendidas en el liceo Simón Bolívar y en escuelas adyacentes como medida de protección.

Unión Radio