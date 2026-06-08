Hacen campaña para matener flujo de visitantes a Margarita previo a las vacaciones

CARACAS.- Empresarios de Nueva Esparta inician campaña para mantener un flujo de visitantes durante la temporada previa a las vacaciones escolares.

Las cámaras empresariales del estado Nueva Esparta lanzaron la tercera edición de la campaña Unión Margarita en Descuento, con la cual buscan atraer turistas nacionales y extranjeros en esta época del año.

“Los centros comerciales están sumados, pero calculen que un 50%-60% se sumen, porque hay tiendas que por su naturaleza no pueden dar descuentos, pero tenemos la hotelería, que tiene descuento, los rent-a-car que tienen descuentos y algunas líneas aéreas tienen descuentos, que son principales en los vuelos durante la semana», explicó Alberto Anquino, coordiador del grupo promotor.

El representante empresarial de la campaña dijo que además promueven la opción Margartia, la tienda del Caribe, con la que esperan promover el puerto libre en otros países, como Colombia, Brasil, Trinidad y Tobago y España.

Unión Radio