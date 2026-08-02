Gobierno de Colombia atribuyó al ELN el atentado que dejó 14 heridos en el Norte de Santander

CARACAS.- El gobierno de Colombia responsabilizó al ELN del atentado producido en el Norte de Santander, donde se elevó a 14 la cifra de heridos. Las autoridades neogranadinas ofrecieron una recompensa de más de 250 mil dólares para aquellas personas que les suministren información para capturar a los presuntos responsables del hecho.

El anuncio se conoció después que el Gobierno realizara un Consejo Extraordinario de Seguridad en Cúcuta encabezado por la ministra de Defensa encargada junto con la Policía Militar y Nacional, además de las autoridades regionales.

El director de la Policía Nacional de Colombia, William Rincón, aseguró que fue un «acto ejecutado por la estructura criminal narcoterrorista del ELN, quienes ubicaron un camión en forma sorpresiva con explosivos, lanzándolos contra las instalaciones policiales».

Adicionalmente, subrayó que «el vehículo fue abandonado a excasos metros de nuestra unidad médica de la misma policía. Resultaron 11 policías lesionados (junto a) tres ciudadanos».

La ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, señaló que en la capital del Norte de Santander se desplegó un refuerzo militar hasta el próximo 7 de agosto, que es el día de la toma de posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella.

«Y se va a reforzar el despliegue operacional de las fuerzas militares, se intensificarán las operaciones ofensivas contra los grupos armados organizados que delinquen en esta región», precisó.

El Gobierno de Colombia le reiteró el llamado a la ciudadanía para suministrar información que contribuya a capturar a los responsables del atentado. Los reportes pueden realizarse bajo el absoluto anonimato.

Unión Radio