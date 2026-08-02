Perú expulsa a tres venezolanos vinculados al Tren de Aragua tras cumplir condena

LIMA.- Varios ministros de Perú supervisaron este domingo la expulsión del país de tres ciudadanos venezolanos vinculados a la organización Tren de Aragua, tras cumplir sus condenas por tenencia ilegal de armas en territorio peruano.

Los venezolanos identificados por sus alias Catire, Rody y Rafa fueron expulsados a Venezuela, después de cumplir ocho años de condena en Perú por tenencia ilegal de armas, en una operación conjunta liderada por la División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú, según informó el Ministerio del Interior.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó en rueda de prensa que habían puesto naves militares a disposición del Ministerio del Interior para «expulsar a estos avezados delincuentes», pero también para cumplir una misión humanitaria de repatriar a los peruanos que han sido víctimas del terremoto sufrido en Venezuela en junio pasado.

A su vez, el canciller peruano, Carlos Espá, comentó que un juez peruano decidió la expulsión de los implicados para «evitar que los peruanos estén expuestos al peligro que representan» por su vínculos con la banda.

En ese sentido, Espá manifestó su satisfacción de que la cancillería haya reabierto los servicios consulares en Venezuela, después de haber estado suspendidos desde 2024.

«El más peligroso fue liberado porque cumplió su condena, pero tiene que responder a la justicia venezolana, felizmente al abrir los servicios consulares, hemos procedido a cumplir con la orden de expulsión del juez para que se vaya a Venezuela», indicó el canciller.

Espá precisó que la nave traerá de vuelta a Perú a los connacionales que están en «una situación difícil» en Venezuela, tras el doblete sísmico.

EFE