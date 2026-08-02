Abren inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales en Ecuador

CARACAS.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador abrió el plazo para inscribir candidaturas a las elecciones seccionales del 29 de noviembre, en las que se definirán las autoridades locales para el periodo 2027-2031.

Acción Democrática Nacional (ADN), movimiento del presidente Daniel Noboa, apunta a ser una de las primeras agrupaciones en presentar sus listas para las aspiraciones de prefecturas, alcaldías, concejalías y juntas parroquiales. Las organizaciones políticas tendrán hasta el próximo 17 de agosto para registrar virtualmente sus aspirantes.

Para este proceso están habilitados más de 13,8 millones de electores que elegirán a 23 prefectos y viceprefectos, 222 alcaldes, 1.000 concejales y 4.131 vocales de juntas parroquiales.

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