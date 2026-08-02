Venezolanos en República Dominicana respaldan el reinicio de las relaciones entre ambos países

CARACAS.-Los venezolanos que residen en República Dominicana observan de forma positiva y con alegría la formalización de una hoja de ruta para normalizar gradualmente las relaciones entre Venezuela y la isla caribeña, ya que la reapertura de las oficinas consulares permitirá que puedan tramitar documentos vencidos y formalizar su situación migratoria.

«Que se abran las embajadas, que no se quede en un simple comunicado, como pasó en febrero que se hizo un comunicado, pero que nunca llegamos a ver la embajada de aquí abierta», señaló Greisy.

Por su parte, Nathali expresó que es «un avance porque muchos de nosotros tenemos pasaportes vencidos, nos cuesta sacar documentación. En mi caso, mi hija es dominicana, pero no tiene papeles venezolanos por lo que es un poco complicado ingresar al país sin esos documentos».

Este domingo ambos gobiernos confirmaron el «proceso de normalización gradual» de sus relaciones diplomáticas y consulares, tras más de dos años.

Según el comunicado venezolano la primera etapa comenzará con «la adopción de medidas necesarias para el restablecimiento de servicios consulares» y, como segundo punto, el «avance para hacia la normalización de relaciones diplomáticas».

Unión Radio