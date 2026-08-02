Marruecos reconoce 40 mil entradas de migrantes a Ceuta y 11 muertos en su territorio Mundo agosto 2, 2026 Updated: agosto 2, 2026 Compartir FacebookTwitterPinterestWhatsApp - Advertisement - RABAT.- El Ministerio del Interior de Marruecos reconoció este domingo que unas 40.000 personas llegaron a la frontera en dirección a la ciudad de Ceuta y otras 1.135 a Melilla y admitió 11 muertos en territorio, diez de ellos ahogados. EFE - Advertisement - Tagsdestacadasmundo Compartir FacebookTwitterPinterestWhatsApp - Advertisement - - Advertisement - - Advertisement - ÚLTIMAS NOTICIAS AUDIO Capturan en Falcón a una mujer por presuntamente asesinar a su hijo agosto 2, 2026 - Advertisement - AUDIO Abren inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales en Ecuador agosto 2, 2026 AUDIO Gobierno de Colombia atribuyó al ELN el atentado que dejó 14 heridos en el Norte de Santander agosto 2, 2026 AUDIO Venezolanos en República Dominicana respaldan el reinicio de las relaciones entre ambos países agosto 2, 2026 NOTICIAS RELACIONADAS AUDIO Abren inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales en Ecuador agosto 2, 2026 AUDIO Gobierno de Colombia atribuyó al ELN el atentado que dejó 14 heridos en el Norte de Santander agosto 2, 2026 AUDIO Venezolanos en República Dominicana respaldan el reinicio de las relaciones entre ambos países agosto 2, 2026 AUDIO Miles de migrantes regresan a Marruecos luego de trasladarse a España agosto 2, 2026 - Advertisement -