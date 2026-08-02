domingo, agosto 2, 2026
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Marruecos reconoce 40 mil entradas de migrantes a Ceuta y 11 muertos en su territorio

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RABAT.- El Ministerio del Interior de Marruecos reconoció este domingo que unas 40.000 personas llegaron a la frontera en dirección a la ciudad de Ceuta y otras 1.135 a Melilla y admitió 11 muertos en territorio, diez de ellos ahogados.

EFE

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