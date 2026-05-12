UE abordará posibilidad de misión en Líbano y ampliar operación a Ormuz

BRUSELAS.- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, aborda este martes con los ministros comunitarios de Defensa la posibilidad de crear una misión en el Líbano y de modificar el mandato de la operación naval ‘Aspides’ para que esté presente en el estrecho de Ormuz.



Kallas explicó a la prensa, a su llegada a un Consejo de ministros de Defensa de la UE, que «existe voluntad» por parte de los Estados miembros de «organizar otra misión» para apoyar a las Fuerzas Armadas del Líbano cuando concluya el mandato, a final de año, de la actual misión de la ONU en ese país, la FINUL.



«Ya les estamos ayudando, pero queda por ver si hay interés en que una misión europea completamente nueva sustituya a la FINUL», indicó.



Por lo que respecta al bloqueo a la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, afectado actualmente por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, hay países de la UE dispuestos a contribuir a que se mantenga abierto una vez se detengan las hostilidades.



Kallas recordó que la UE ya tiene una misión naval en la zona, ‘Aspides’, pero que actualmente opera en el mar Rojo y que, por el momento, los ministros no han querido modificar.



«Solo tenemos que cambiar el plan operativo de ese mandato, así que podríamos llevarlo a cabo sin problemas si los Estados miembros lo refuerzan, aportan más buques; además, ya cuenta con toda la estructura necesaria», comentó la política estonia.



En ese contexto, apuntó que los países del Golfo «nos han dicho que ven claramente el papel que desempeña Europa en la región, ya que se trata de nuestra vecindad».



«Hemos mantenido un estrecho contacto. Colaboramos mucho, también en cuestiones de seguridad y defensa; basta con fijarse en el tipo de ayuda que Ucrania ha prestado a los países del Golfo. Pero, a largo plazo, sin duda hay un camino que podemos recorrer», consideró.



Por otra parte, los ministros hablarán hoy de su apoyo al sector de la defensa de Ucrania y de cómo el país puede hacer uso del préstamo de 90.000 millones de euros que le va a conceder la UE en dos años, del que 60.000 millones irán destinados a gasto militar.



Igualmente, Kallas dijo que abordarán por qué la industria militar europea «no está aumentando su producción ni acelerándola» pese a los incentivos y «la financiación sobre la mesa» que están poniendo los Estados.



Afirmó que la UE ha recibido la «clara señal» de que tiene que «acelerar nuestra propia producción de defensa y llevar a cabo adquisiciones conjuntas para poder desarrollar por nosotros mismos las capacidades de defensa que necesitamos».



Por último, la jefa de la diplomacia comunitaria se refirió al documento elaborado por sus servicios sobre la aplicación práctica del artículo 42.7 del Tratado de la UE, que hace referencia a la defensa colectiva de los Estados miembros.



Explicó que presenta tres escenarios diferentes: uno en el que se produce un ataque contra un país de la OTAN, «por lo que se activan en paralelo» el artículo 5 del tratado de Washington y el artículo 42.7; otro cuando el país atacado no forma parte de la OTAN, en cuyo caso solo se aplica el artículo 42.7., y otro «cuando se está por debajo del umbral del artículo 5, es decir, cuando se trata de un ataque híbrido».



Kallas no quiso dar detalles de esos ejercicios «porque, en realidad, ponen de manifiesto las carencias que tenemos».

Recordó que su objetivo era determinar «quién hace qué, quién puede pedir qué a la Comisión Europea, qué puede hacer la Comisión, qué puede hacer el Servicio Europeo de Acción Exterior, qué pueden hacer los Estados miembros».



«Es complicado ya que el artículo es muy amplio y vago, necesitamos realmente darle más sustancia», concluyó.

EFE

