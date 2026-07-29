Trump quiere que el Congreso de EEUU imponga aranceles a Irán, además de las sanciones

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que estaría a favor de que la ley que se tramita en el Congreso para imponer sanciones a Irán, incluyera también aranceles.

«Me gustaría que incluyeran aranceles para Irán, no solo sanciones. Creo que es importante», afirmó el mandatario en el Despacho Oval a preguntas de los medios.

«Eso haría la medida mucho más contundente», insistió Trump, pese a que las actuales sanciones imposibilitan actualmente el comercio directo entre los dos países.

En la víspera, el Senado de Estados Unidos dio un importante paso para avanzar hacia la aprobación de nuevas sanciones contra Rusia e Irán, al votar a favor de continuar la tramitación del proyecto de ley.

La iniciativa recibió 86 sufragios a favor y doce en contra, en una votación que permite que continúe su recorrido legislativo, pero que todavía no supone la aprobación definitiva de las sanciones.

La sesión tuvo lugar después de que los senadores rindieran homenaje al fallecido senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales impulsores del proyecto.

En este sentido, Trump aseguró que le gustaría que se incluyeran los aranceles como un homenaje al senador fallecido: «eso es lo que quería Lindsey», añadió el jefe de Estado.

El receso de verano del Senado complica los plazos para aprobar la ley, y Trump expresó este miércoles su deseo de que, si es necesario, los legisladores adelanten su regreso para dar luz verde al texto: «bueno, para ser sincero, no debería ser necesario. Pero si hace falta, me gustaría que lo hicieran», subrayo el mandatario.

El proyecto, conocido como la Ley de Sanciones a Rusia, fue presentado por primera vez en abril de 2025, para aumentar la presión a Moscú por su guerra contra Ucrania y la ocupación de su territorio, y el Senado añadió la semana pasada las sanciones económicas contra Irán después de que Trump lo solicitara.

EFE