Cuba reconoció la salida de siete cadenas hoteleras que gestionaban el 46% de las habitaciones en la isla

La Habana.- El Gobierno cubano reconoció este miércoles que las presiones de EEUU provocaron la salida de siete cadenas hoteleras internacionales del país que gestionaban el 46% del total de habitaciones en la isla (más de 80.000, según datos oficiales).

El primer ministro, Manuel Marrero, hizo públicos estos datos al intervenir en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral), cuando se refirió al paquete de reformas puestos en marcha por el Ejecutivo isleño.

Agregó que el bloqueo petrolero de EEUU y la amenaza de sanciones contra empresas internacionales generó la «paralización casi total» del sector turístico cubano, antiguo motor de la economía isleña y una de sus principales fuentes de divisas.

Actualmente el 73% de las instalaciones hoteleras están cerradas, lo que ha dejado en el aire 25.000 puestos de trabajo en esos establecimientos, afirmó el primer ministro ante los diputados.

Hasta ahora eran conocidas las salidas en las últimas semanas de las hoteleras españolas Meliá, Iberostar y Barceló, de la canadiense Blue Diamond, la indonesia Archipielago International y la turca ATG.

Marrero anunció además varias medidas para dinamizar el sector turístico como la aprobación de nuevas modalidades de negocio para el sector privado, incluida la gestión de hoteles, el alquiler de automóviles o los servicios de transporte de viajeros.

El Gobierno cubano también va a permitirle al sector privado ejercer de agentes turísticos, guías y agentes. Asimismo va a poner en marcha una tasa del 1% a estos negocios para promover la sostenibilidad y la imagen de esta actividad económica.

El turismo, que atravesaba un período de crisis desde la pandemia, ha terminado por colapsar este año a raíz de las presiones estadounidenses.

EFE