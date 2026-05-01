Trump endurece las sanciones contra Cuba con bloqueo de activos y veto de entrada a EEUU

MIAMI.- El presidente estadounidense, Donald Trump, intensificó este viernes las sanciones contra el Gobierno de Cuba, que van dirigidas contra cualquier persona «extranjera o estadounidense» que opere en sectores vitales para el ingreso de divisas en la isla.

«Las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba (…) continúan constituyendo una amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su origen total o sustancial fuera de los Estados Unidos, para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos», indicó Trump en su última orden ejecutiva.

«No solo están diseñadas para perjudicar a los Estados Unidos, sino que también son repugnantes para los valores morales y políticos de las sociedades libres y democráticas», agregó.

Las nuevas sanciones van dirigidas a los pilares de la economía cubana, con especial incidencia en los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

Según la orden ejecutiva, cualquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con el régimen de Cuba sufrirá el bloqueo total de sus activos en EE.UU.

EFE