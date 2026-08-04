En Lara solicitan a Corpoelec la publicación y cumplimiento de un cronograma de racionamiento

CARACAS.- Habitantes de diversas comunidades del estado Lara solicitan a Corpoelec la publicación y cumplimiento de un cronograma para el plan de administración de cargas.

Los afectados señalan que en muchos sectores los cortes sobrepasan las cuatro horas. En algunos casos los mensajes de suspensión de servicio no llegan en los horarios establecios, razón por la que solicitan que el cronograma sea anunciado con antelación para que sus electrodomésticas no sufran daño.

“Nos reportan seis horas, pero el mensaje de texto que está llegando llega tarde, a veces llega el mensaje de que se le va a cortar la luz a partir de la 1:00 pm y llega es a las 4:00 pm», explicó Alberto Domínguez, afectado.

“La supervisión del servicio eléctrico va aunado a la suspensión del de agua; eso nos ha afectado nuestro sueño, nuestra salud y la organización de nuestros quehaceres, porque hay que levantarse a las 4:00, 5:00 am para realizar esos quehaceres”, señaló por su parte Carmen Polanco, habitante también afectada.

Unión Radio