Lluvias con ráfagas de viento en Maturín provaron caída de árboles y anegaciones en diversas vías

CARACAS.- Las precipitaciones y ráfagas de viento causaron estragos la tarde de este martes en la capital monaguense. Entre las afectaciones, se encuentra la caída de un árbol en los alrededores de la Catedral Nuestra Señora del Carmen, el cual afectó el enrejado.

En el Paseo Bolívar se desplomaron dos árboles, y otro en la avenida Libertador frente al Nodo Vial Sur.

Los fuertes vientos derribaron la valla publicitaria de una reconocida panadería cercana a la Plaza Siete y provocaron el desprendimiento de una parte del techo de una vivienda en el sector Las Brisas del Orinoco. Por su parte, las lluvias también generaron anegaciones en diversas arterias viales del centro de la ciudad, perjudicando la circulación de peatones y vehículos.

Comisiones de Protección Civil y administración de desastres, en conjunto con las cuadrillas de la alcaldía de Maturín,se desplegaron en los puntos afectados para ejecutar labores de tala, despeje de ramas y recolección de escombros. Los funcionarios mantendrán el monitoreo en sectores vulnerables.

Unión Radio