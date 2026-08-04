Aeropuertos regionales atienden contingencia mientras esperan reanudación de operaciones en Maiquetía

CARACAS.- El sector aeronáutico de Venezuela se enfrentó a un gran reto luego de los eventos del pasado 24 de junio, que los obligó a buscar nuevas vías para seguir brindando el servicio después de los daños que llevaron al cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

En este sentido, la nueva dinámica exigió la habilitación de terminales alternos, así como la reubicación temporal de trabajadores y el rediseño de procesos esenciales.

Actualmente, el aeropuerto de Maracay sirve para las rutas nacionales, mientras que Valencia y Barcelona hacen lo propio para las internacionales.

Entretanto, Maracaibo y Porlamar continúan con sus actividades regulares a las que se sumó la ruta desde La Chinita y a Panamá desde Santiago Mariño.

También hay que resaltar que para este miércoles se anunció la reactivación de las operaciones de carga tanto de salidas como de llegadas en el principal aeropuerto del país.

Unión Radio