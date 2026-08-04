Gobernador de La Guaira registra 1.579 desaparecidos de acuerdo con el Registro Único de Viviendas

CARACAS.- El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, informó que de acuerdo al censo realizado a través del Registro Único de Viviendas, se contabilizan 1.579 personas desaparecidas tras los terremotos del pasado 24 de junio.

Dijo que la información la reciben directamente de las familias afectadas. Hasta el lunes, 5.991 jefes de familias se presentaron ante el censo, lo que representa a unas 115.962 personas.

«Hay un dato muy importante, aportado por ellos de manera voluntaria a nuestros registradores, que han sido denunciar un número de desaparecidos de 1.579 desaparecidos al día de ayer (lunes)», dijo en declaraciones al equipo de Unión Radio.

Agregó que con el registro también se ha identificado quiénes vivían en apartametos y quiénes en casa, «incluso, cuántos están dispuestos a aceptar soluciones habitacionales fuera del territorio del estado La Guaira».

Unión Radio