Familia del detenido Jhon Monnott pide a Comisión de Amnistía de la AN atender irregularidades en su caso

CARACAS.- Sofía García, esposa del preso político, Jhon Henry Monnott, junto al abogado defensor de los derechos humanos, Joel García, pidieron a los representantes de la Comisión de Amnistía de la Asamblea Nacional (AN) atender su caso, en el cual señalan varias irregularidades que lo mantienen bajo custodia del Estado.

Durante una entrevista en el programa Entre Líneas de Unión Radio , García explicó que Monnott había recibido la absolución de los cargos a los que se enfrentaba y que, posteriormente, se realizó una nueva sentencia judicial que lo condenó, por lo que califica esta situación como un «delito grave».

«Ya estaba absuelto, un juez no puede modificar su sentencia. De hacerlo incurre en un delito», señaló el abogado.

Por su parte, Sofía García, afirmó que ya visitó al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo buscando soluciones, pero no obtuvo respuesta, por lo que pidió una reunión con la comisión parlamentaria encabezada por el diputado Jorge Arreaza para que evalúen y se aboquen a aclarar este hecho.

«Los invito a ver lo que está pasando en este caso y realmente representar ese cambio del que tanto se está hablando porque yo no lo veo, ni lo ven cientos de presos políticos ahorita», añadió.

Unión Radio